CleanChanger® di BD Plast: Rivoluzione nell’Estrusione di Plastica Riciclata

Nel panorama dell’industria moderna, l’efficienza nei sistemi di filtrazione per la plastica riciclata è diventata una colonna portante dell’economia circolare. BD Plast, con una tradizione che affonda le radici in oltre sette decenni di storia, si impone come leader nell’innovazione per l’estrusione di polimeri, offrendo soluzioni all’avanguardia che fondono eredità industriale e progresso tecnologico.

Il CleanChanger®, fiore all’occhiello dell’offerta di BD Plast, incarna un salto qualitativo nel settore dei cambiavalvole automatici. Questo sistema si distingue per la sua capacità di garantire fino a 400 cicli di autopulizia, un traguardo raggiunto attraverso un sofisticato meccanismo di contro lavaggio delle reti filtranti. La sua gestione completamente automatizzata, affidata a un PLC con interfaccia touch-screen, assicura un funzionamento autonomo che si traduce in una marcata ottimizzazione dei processi produttivi e in una significativa riduzione dei costi operativi.

Una delle caratteristiche più rilevanti del CleanChanger® è la sua progettazione intuitiva, completata da una coibentazione efficace che minimizza la dispersione termica, elevando gli standard di efficienza energetica, sicurezza e longevità del sistema. L’approccio su misura di BD Plast, volto a soddisfare specifiche esigenze clienti, permette l’integrazione perfetta del CleanChanger® in diversi impianti di estrusione, dando vita a soluzioni Plug & Play altamente ottimizzate che riflettono l’impegno dell’azienda verso l’innovazione e la sostenibilità.

Applicabile in un’ampia varietà di contesti, dal riciclo qualitativo all’estrusione di film, fogli, tubi e profili, nonché nella produzione di mono e multifilamenti e masterbatch, il CleanChanger® dimostra l’importanza cruciale di tecnologie avanzate nel trattamento della plastica riciclata. Queste consentono di ottenere prodotti finiti di elevata qualità, combinando efficienza e sostenibilità.

