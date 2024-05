Quella della pasta alla checca è una ricetta di primo piatto della tradizione culinaria romana. Forse meno nota ai più, rispetto a super classici come cacio e pepe o carbonara, è una ricetta davvero semplice e veloce da tenere ben a mente specie per le giornate più calde. Parliamo difatti di una pastasciutta il cui condimento è fatto totalmente a crudo e quindi davvero molto fresco.

Nel frattempo che gli spaghetti cuociono al dente, si mettono in una ciotola i pomodori maturi a pezzetti, fiordilatte e caciotta a dadini, basilico a piacere. Un gran bel giro d’olio extravergine e il condimento è pronto per ricevere gli spaghetti. Molte persone sistemano poi la zuppiera sulla pentola della pasta in cottura, così che il calore faccia ammorbare anche il formaggio, senza farlo sciogliere, e c’è chi invece ama la pasta corta, specialmente se si vuole fare in chiave pasta fredda.

Ma come sempre succede quando ci si trova davanti a una ricetta popolare anche per la pasta alla checca non si trova una vera e propriaversione unica e definita.

Ricetta pasta alla Checca: uno dei piatti tipici del Lazio

La ricetta tradizionale della pasta alla checca è però sicuramente fatta con pochi e facili ingredienti, ma se volete mettere alla vostra versione un pizzico di creatività sbizzarritevi mettendo una dadolata di verdure grigliate di stagione.

Andiamo a vedere ora in maniera dettagliata gli ingredienti: 280 g di spaghetti; 3 pomodori rossi maturi; 150 g di mozzarella fiordilatte; 80 g di caciotta; basilico fresco; olio extravergine di oliva; sale e pepe nero. La ricetta della pasta alla checca è realmente e veloce. Mentre la pasta cuoce, spezzettate pomodori e mozzarella a cubetti cercando però di lasciare magari quest’ultima in un colino a fa lasciare un po’ di siero. Tagliate successivamente a cubetti anche la caciotta.

Raccattate il tutto in una ciotola e insaporite con sale, pepe, un gran bel giro d’olio e foglioline di basilico. Nel momento in cui gli spaghetti sono cotti scolateli e metteteli in una zuppiera. Insaporiteli con i pomodori e i formaggi, girate velocemente e servite immediatamente in tavola la pasta alla checca.

Come grandi alternative saporite per una pasta veloce dal condimento senza cottura sono l’insalata di farfalle alla caprese, con mozzarella di bufala e la pasta rapida con acciughe e mozzarella. La pasta alla checca si può, infime,mantenere anche in frigo in un recipiente ermetico per 2 giorni al massimo. Non si consiglia assolutamente l’dea di congelarla.