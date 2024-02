Tutti abbiamo bisogno di dormire, ed è sempre più importante quanto radicata la volontà ma anche la necessità di “farlo bene” anche perchè spesso ce ne dimentichiamo ma nella nostra vita circa un terzo è passata dormendo, ed anche se difficilmente possiamo averne piena coscienza, il nostro cervello ed il nostro corpo sono tutt’altro che “disattivati” durante questo periodo. La scienza “del sonno” si interessa di questo ambito da millenni interi, ed oggi risulta essere importante sicuramente quanto, ma anche dove e come dormiamo, a partie dalla posizione per dormire meglio.

Se per quasi tutti è impossibile “deciderlo” fisicamente parlando, è in realtà stato studiato da tempo che seguendo alcune linee guida il nostro corpo tende a disporsi in maniera più o meno salutare.

Ma quale può essere una posizione per dormire effettivamente meglio? Proviamo a scoprirlo seguendo il parere degli esperti.

Posizione per dormire meglio: ecco qual è secondo gli esperti

Una persona di mezza età avrà passato almeno 20 anni dormendo, e va da se che già un dato di questo tipo restituisce appieno l’importanza di questo stato: è impossibile evitare il riposo, pena enormi problemi fisici e mentali, per cui conviene passare questo tempo nel modo migliore possibile a partire dalla postura.

Difficilmente restiamo fermi per tutto il tempo (anzi è qualcosa che un organismo sano non fa, perchè tende ad immobilizzarsi se questo avviene, nel corso del tempo) e la condizione appare ancora più importante se possiamo ricordarci quanto è importante mantenere una postura corretta: ad esempio una buona postura permette di avere meno disturbi e fastidi fisici ad esempio presso l’apparato spinale (la schiena) ma anche per soffrire in maniera meno marcata di malattie respiratorie oltre a “fastidi” come il reflusso acido e quant’altro.

Un riposo “corretto” può essere sviluppato in molte posizioni eppure molti esperti evidenziano come il tradizionale dormire sulla schiena come migliore perchè permette un rilassamento completo ed è anche il più efficace nei termini respiratori. Ovviamente molto dipende da persona e persona e può essere anche una buona idea non seguire solo “l’istinto” ma iniziare a dormire in una posizione se ad esempio se vogliamo evitare il russare notturno, cosa che viene ridotta invece dormendo su uno dei fianchi (che però non è consigliabile se abbiamo problemi o dolori presso la struttura del collo).

Secondo altri studi questo permette anche un miglioramento concettuale della capacità del nostro organismo di digerire ed assimilare il cibo in maniera corretta.