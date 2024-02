Una tradizione comune è quella di masticare chewing-gum, letteralmente il nome “comune” quanto originale della tradizionale gomma da masticare che in particolare dal 20° secolo in poi è divenuta qualcosa di inizialmente legata al mondo giovanile ma sempre più spesso concepita anche per i più “grandi”. La gomma da masticare viene considerata nella maggior parte dei casi una forma di prodotto dolciario e conseguentemente qualcosa di non ottimale per la salute. Ma la gomma da masticare, o chewing-gum, fa male alla salute?

Gli effetti sono stati effettivamente studiati da tempo, anche se non tutte le gomme alimentari sono uguali.

Quali problemi potenziali può portare la tanto conosciuta, ma anche “divisiva” gomma da masticare?

La gomma da masticare fa male? Ecco quali sono i possibili effetti: “Assurdo”

L’invenzione della gomma da masticare è insolitamente antica, in quanto ideata e concepita verso la seconda metà dell’Ottocento con fini tendenzialmente terapeutici in quanto impiegata come rimedi per il mal di mare. Solo però con la seconda guerra mondiale in particolare con l’introduzione di questi prodotti da parte degli Alleati, la diffusione della gomma nel vivere comune è divenuta totale: generalmente il chewing-gum ha funzioni di stemperare la tensione ma anche di eliminare “attirando” con la propria forma e composizione i residui di cibo.

E’ composta generalmente di gomma base, zucchero, additivi e aromi anche se varianti moderne hanno cambiato la “ricetta” in molti casi, ad esempio con l’adozione dello xilitolo che secondo alcuni studi sarebbe in grado di limitare la formazione di batteri.

Generalmente però gli effetti collaterali sono di più di quelli positivi: in primo luogo si tratta comunque di alimenti che non “fanno bene” se ingeriti anche se le gomme moderne sono comunque sufficientemente sicure, ed è praticamente impossibile avere problemi allo stomaco se vengono ingerite anche diverse quantità, però una masticazione costante può portare a problemi all’apparato mandibolare, con conseguenti dolori oltre allo sviluppo di fastidi presso il sistema digestivo, in quanto la masticazione stimola la produzione di succhi gastrici dell’organismo.

Molte gomme contengono inoltre un apporto di fluoro che in quantità eccessive può portare a macchie sui denti, ed è comunque consigliabile non consumarle tutti i giorni in quanto sono comunque elementi in grado di modificare la quantità di batteri del nostro cavo orale. In generale le gomme restano sicure ma non sono ancora confermati i dati che le vedrebbero in grado di essere considerate più “Positive” che “negative”.