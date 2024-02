Ogni organo del nostro organismo risulta essere in qualche modo utile, generalmente indispensabile ma anche nominalmente pochi sono così legati alla sopravvivenza come il cuore ed il cervello, già gli antichi identificavano una enorme importanza oltre che “biologica” anche filolsofica portando ad identificare nel principale strumento legato alla circolazione anche il “centro dell’anima” in molte culture. Ed oggi è molto radicata la conoscenza che vede proprio all’apparato cardiaco un insieme di “responsabilità” e potenziali malattie che possono essere anche molto impattanti, relative proprio ad una generica importanza che ha in cuore. Esistono poi tantissimi cibi che hanno un impatto tendenzialmente positivo e che quindi fanno bene proprio al cuore e all’apparato circolatorio.

Molti sono stati anche soggetti a rivalutazioni, dopo conoscenze passate non sempre “coerenti” con effetti effettivi.

Data l’importanza di questo organo del nostro corpo, è bene ricordarsi di integrare i seguenti cibi.

Cibi che fanno bene al cuore, non dimenticare di mangiare questi – LISTA

Inutile stare a spiegare troppo a cosa serve il cuore, essendo l’organo disposto all’equa distribuzione in tutto il corpo, attraverso il sistema circolatorio e quello arterioso e venoso. Il sangue infatti è un elemento fondamentale ed il cuore è una vera e propria “pompa”, il cui lavoro può essere notevolmente agevolato da uno stile di vita sufficientemente attivo e da una dieta che vede la presenza di alimenti. Ecco qualche esempio.

Legumi – Importantissima fonte di ferro naturale, i legumi sono indispensabili come base alimentare, poco grassi, riescono ad influenzare positivamente la presenza di colesterolo “buono” in favore di quello “cattivo” ed il contenuto di ferro è indispensabile per il trasporto di ossigeno attraverso i globuli rossi.

Carni magre – come pesce ed in quantità minori anche carni bianche, che sono prevalentemente pollo e tacchino, vitello, coniglio ed agnello. In particolare il pesce azzurro è ricco di omega 3 e numerosi elementi come sali minerali specifici che migliorano la salute del cuore e delle arterie.

Alimenti ricchi di fibre come cereali integrali, ma anche frutta (possibilmente con la buccia, quando possibile). Le fibre aumentano il senso e capacità di saziare e permettono di ridurre il peso corporeo (sovrappeso ed obesità mettono a serio rischio il cuore.

Va invece regolamentato l’apporto di alimenti spiccatamente lavorata, come carni rosse, speziate, stagionate ma anche formaggi molto grassi, oltre a cibi di provenienza industriale. Ridurre ma non per forza eliminare l’apporto di pane e pasta.