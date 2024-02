Non saltare la colazione al mattino: ecco cosa succede al nostro corpo

L’abitudine di fare colazione è in realtà abbastanza “recente” e non sempre così coerentemente “necessaria” nella vita della maggior parte di noi, anche se da più parti sembra quasi naturale consumare più di qualcosa a poca distanza dal nostro risveglio al mattino, il tutto sembra in qualche modo meno “necessario” e saltare la colazione al mattino appare almeno in parte come qualcosa di meno condannabile rispetto ad altri pasti.

Tuttavia praticamente ogni forma di nutrizionista può concordare, dopo che la scienza alimentare ha sviluppato una serie di effetti conosciuti decisamente negativi che si tendono a palesare presso il nostro organismo quando scegliamo di non fare colazione.

Effetti che possono anche essere percepiti a distanza relativamente ampia nel corso della giornata. Quali sono?

Cosa succede se non fai colazione: lo sapevi?

L’idea di consumare qualcosa subito o quasi dopo essersi alzati dal letto è relativamente recente: fino a pochi secoli fa anche in Europa si tendeva a fare un unico, “grande” pasto comprensivo del pranzo, e l’idea di consumare un terzo pasto oltre al pranzo e la cena è divenuto relativamente legato ai ritmi lavorativi standiti da tempistiche precise, in particolare dal post Rivoluzione Industriale.

Anche se sono molti gli studi che non hanno confermato i vantaggi diretti nel fare o non fare colazione (che resta comunque “non il pasto più importante della giornata” come magari qualcuno continua a pensare), in generale soprattutto se si è incentrati ad una ricerca di controllo sul peso, è una buona scelta fare colazione.

Soprattutto perchè questa fornisce varie forme di vitamine come le A, B1, B2, B3, C e D, ma anche banalmente qualcosa che permette allo stomaco ed al processo metabolico di attivarsi: è stato dimostrato in maniera abbastanza lampante che risulta essere più facile “sgarrare” in alimentazioni eccessivamente squilibrate nelle ore successive a quelle del primo risveglio perchè l’organismo è naturalmente portato a cercare una forma di nutriente entro l’orario del pranzo.

Risulta essere mediamente più complesso tenere sotto controllo il peso ma anche la glicemia se soffriamo di problematiche alimentari ed in generale se vogliamo restare in forma. Non è “reato” in alcun modo saltare colazione ma in modo specifico se stiamo seguendo un regime dietetico improntato al controllo del peso, o anche ad esempio alla volontà di accrescere la massa muscolare, decidere di farlo sarebbe una pessima idea.

E’ anche una buona idea però optare per una colazione nutriente ma non eccessivamente abbondante e naturalmente non troppo ravvicinata al pranzo.