Il cioccolato fa dimagrire: realtà o falso mito? Ecco cosa dice la scienza

Poche forme di alimenti sono così applicative in termini assoluti di successo come è stato e continua ad essere il cioccolato, una forma di prodotto concepito per essere consumato fin dalle antiche civiltà precolombiante delle Americhe dove aveva trovato una prima scoperta in epoche molto antiche, fino alla “scoperta” anche da parte degli Europei dalla fine del XV secolo. Considerata una forma di alimento, anzi bevanda per classi sociali agiate come i guerrieri ed i sacerdoti. La forma moderna del cioccolato, intesa in blocchi o tavolette è stata concepita alcuni secoli fa, ed oggi come un tempo corrisponde a qualcosa di apprezzatissimo ma anche una forma di “peccato di gola” spesso difficile da resistere. Ma sempre più studi evidenziano che in alcuni casi il cioccolato possa far dimagrire o almeno aiutare in tal senso.

Si tratta di qualcosa di effettivamente vero? Oppure è una forma distorta di un concetto non comprovabile?

Diverse ricerche recenti hanno evidenziato la veridicità di questo concetto, ma vanno posti alcuni limiti.

Cioccolato per dimagrire, qual è la verità?

Ciò che chiamiamo cacao non è una forma “pura al 100 % ” in quanto anche la variante maggiormente carica di questo prezioso alimento deve essere sottoposto ad una lavorazione che inizia dalla coltivazione di un baccello, la fava della pianta del cacao. Il processo iniziale non è esattamente simile a ciò che diventa alla fine.

Cioccolato e dimagrimento sembra un ossimoro essendo in tutti i casi qualcosa di non apparentemente comprovabile: l’apporto calorico del cioccolato può differenziarsi da circa 450 calorie per etto fino a superare senza problemi le 650, quindi non è apparentemente qualcosa di compatibile. Però il cioccolato, se sufficientemente “puro”, se assunto in dosi non eccessive (15 grammi al dì è un limite più che discreto per una persona sana) può senz’altro portarci a mangiare di meno. Questo perchè contiene vari elementi antiossidanti come i polifenoli che non hanno un potere dimagrante ma contribuiscono a migliorare la funzione del metabolsimo e assunto in condizioni particolari, in particolare intorno a metà mattina o a metà pomeriggio come “spezza fame” può essere un valido aiuto per aumentare il senso di sazietà. Non solo: la sua funzione importante sul sistema circolatorio è stata comprovata e con una dieta sufficientemente sana può anche contribuire a ridurre la pressione alta ed il colesterolo alto.

E’ però importante ricordare di scegliere del cioccolato fondente con almeno il 70 % di cacao puro, se non di più, così da rendere l’effetto in grado di essere utile per l’organismo.